Високий рівень ракетної загрози: РФ вивела на бойове чергування ракетоносій

Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування підводний ракетоносій, який поряд з чотирма ракетами типу "Калібр".

Про це інформує ОК "Південь" у Telegram .

Там зазначають, що згодом активізувалася і ворожа авіація.

"Хвиля повітряних тривог прокотилася територією України. Будьте уважні до сигналів оповіщення, реагуйте оперативно і правильно", - йдеться у повідомленні.

У ОК "Південь" додали, що рівень ракетної загрози явно підвищується.

Станом на 8 ранку 9 липня у Чорному, Азовському та Середземному морях не було жодного носія "Калібрів".

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