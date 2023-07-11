Високий рівень ракетної загрози: РФ вивела на бойове чергування ракетоносій

У Чорному морі активізувалася ворожа авіація.
Росіяни вивели у Чорне море на бойове чергування підводний ракетоносій, який поряд з чотирма ракетами типу "Калібр".
Про це інформує ОК "Південь" у Telegram .
Там зазначають, що згодом активізувалася і ворожа авіація.
"Хвиля повітряних тривог прокотилася територією України. Будьте уважні до сигналів оповіщення, реагуйте оперативно і правильно", - йдеться у повідомленні.
У ОК "Південь" додали, що рівень ракетної загрози явно підвищується.
Станом на 8 ранку 9 липня у Чорному, Азовському та Середземному морях не було жодного носія "Калібрів".
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