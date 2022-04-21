Високопосадовці G20 влаштували бойкот російському міністру, а для України готують фінансову допомогу

Напередодні у Вашингтоні відбулася зустріч міністрів фінансів G20 і хоч вона була закритою, у пресу просочилися подробиці: росіянина не захотіли слухати і демонстративно покинули залу представники кількох країн, серед них і України.

Прем’єр-міністр, міністр фінансів та голова Нацбанку України сьогодні матимуть зустріч із керівництвом Світового банку та Міжнародного валютного фонду, щоб залучити макрофінансову допомогу, яка потрібна, щоб пережити війну, про це йдеться в ТСН.

G20 не має механізмів, як виключити ту чи іншу країну зі свого клубу. І хоча Сполучені Штати та Канада попереджали, що не братимуть участь у засіданні, де буде представник Росії, міністр фінансів Путіна Антон Сілуанов вирішив взяти участь по відеозв’язку. Щойно він отримав слово, представники кількох країн демонстративно залишили залу, а ті хто брали участь віртуально - відключили камери.

Залу засідань залишили представники Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Німеччини, Нідерландів. Віцепрем’єрка Канади Христя Фріланд - українка за походженням - опублікувала у «Твіттері» фотографію тих, хто вийшов. The Washington Post пише, Фріланд ще й сказала в обличчя присутнім на засіданні росіянам, що вони військові злочинці. «Світові демократії не будуть стояти осторонь перед обличчям російської агресії та військових злочинів», - зазначила вона в дописі.

The world’s democracies will not stand idly by in the face of continued Russian aggression and war crimes. Today Canada and a number of our democratic partners walked out of the G20 plenary when Russia sought to intervene. pic.twitter.com/J67gU810sO — Chrystia Freeland (@cafreeland) April 20, 2022

А от представники Китаю та Індії, як пише видання, таки послухали виступ російського міністра.

Міністр фінансів України Сергій Марченко разом із прем’єр-міністром та головою Нацбанку приїхали на переговори з Міжнародним валютним фондом та Світовим банком. За їхніми підрахунками, протягом наступних трьох місяців дефіцит держбюджету може становити 5 мільярдів доларів щомісяця. Щоб закрити його, проситимуть допомоги у донорів.

«Для нас приоритет отримати грантове фінансування, яке ми не маємо повертати. Також ми хочемо отримати частину спеціальних правозапозичень, які країни отримали в 2022 році після «ковід» і вони їх не використали, ми їм запропонували рішення - давайте 10% цієї частки кожна країна спрямує для допомоги Україні. Вони зараз думають про це», - розповідає міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Вашингтоні відбулася зустріч міністрів фінансів G20

У МВФ відповіли, вже працюють із партнерами на мобілізацію такої підтримки через різні канали. Створили спеціальний рахунок, на який країни можуть робити внески для України.

«Перший пріоритет – переконатися, що протягом наступних трьох місяців є підтримка для заповнення цієї фінансової діри в Україні. Дозвольте мені наголосити, що 5 мільярдів доларів призначені для підтримки функціонування економіки. Це не для того, щоб задовольнити потреби реконструкції України, які будуть величезними», - зазначила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.

На відбудову України, знадобляться вже, можливо сотні мільярдів. В українському уряді розраховують на заморожені російські активи та репарації, але спочатку - потрібно перемогти.

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