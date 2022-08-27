Високоточна зброя уже на межі: у Росії залишилося менше 50% від тих ракет, які були до початку війни – ГУР

У Росії залишилося не більш ніж 45% від тих ракет, які були до початку війни.

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

"За нашими підрахунками, в них залишилося не більше 45% від тих ракет, які були до початку війни. Особливо складна в них ситуація з "Іскандерами". Там взагалі залишилося приблизно 20% від того, що було, а може, навіть і менше. Складна ситуація з тими ж "Калібрами", це досить ефективна ракета, але їхня кількість не така велика. Через те вони використовують ці X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються", - зазначив він.

За словами Скібіцького, за всіма нормативними документами Росія повинна мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет уже майже немає. Наприклад, за тими ж "Іскандерами".

"Тому вони будуть використовувати інші засоби ураження. Вони зараз активно використовують "Ураган", "Смерч" – це те, що дозволяє здійснювати обстріл на короткій дистанцій, на 70-80, максимум до 100 кілометрів. Ми бачимо, що противник якраз інтенсивно обстрілює цими системами Миколаїв, Запорізьку область, Харків. Цими системами вони будуть намагатися зруйнувати нашу інфраструктуру, об'єкти тепломережі, бойові порядки і задвати психологічного тиску на наше місцеве населення. Вони розуміють: якщо не буде тепла, то настрій населення буде зовсім інший", - зазначив він.

У Росії такоє є проблеми з гіперзвуковим авіаційним ракетним комплексом "Кінжал". За даними представника ГУР, це ті зразки, які першими надійшли на озброєння. Вони не пішли в масове виробництво.

"Вони їх застосовували, це ефективна зброя, але вона використовується для демонстрації сили як для нас, так і для наших партнерів. В тому числі для США та Китаю, показуючи, що вони мають гіперзвукове озброєння", - резюмував він.

Нагадаємо, Пентагон придбає зенітні комплекси ППО для України на понад $180 млн.

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