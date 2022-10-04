Вистачило б пральних машин та "Лад": експерт розповів про жадібність Путіна, який пішов на загальну мобілізацію

Якби російська влада готова була оплачувати мобілізацію, вони могли б зібрати 300 тис. солдат з легкістю і без зайвого розголосу.

На сьогодні Росія мобілізувала до 300 тисяч людей на війну проти України. Але якби російська влада не була б такою жадібною, вони б підняли гроші і зібрали ці 300 тис. без жодного верещання, крику, шуму. Усі пішли б добровільно.

Про це в інтерв'ю Олесі Бацман заявив російський бізнесмен Євген Чичваркін.

"Ми про це ніяк не дізналися б, якби вони заплатили більше. Але це не та країна. Тому вирішили зробити примусово, за традицією, – прикладом у спину. Тому стільки багато галасу. Стільки людей, які не хочуть воювати. Стільки багато жінок, які не погоджуються з тим, що їхні чоловіки, діти чи батьки йдуть воювати. Бо коли це робили за гроші, усі розуміли: так, людина йде на дуже неприємний заробіток, але що робити – кредити", – вважає бізнесмен..

За його словами, у Росії досить багато маргіналізованих людей, які готові піти воювати. Російська влада з легкістю могла б зібрати 1,5 млн декласованих елементів, які з радістю пішли б на війну проти України.

"Вони ж не думають, що повернуться додому в чорному пакеті. Думають, що пропетляють, відсидяться, приїдуть із купою подарунків, гостинців. Вони ж їдуть, по суті, по пралку. А можливо, по нову "Ладу", – наголосив Чичваркін.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни бідкаються, що їм не дають зброю та одяг (відео).

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