Вистачило лише на вживане авто: окупант бідкається на знецінення рубля та підняття цін (аудіо)

Все, що зміг собі дозволити російській солдат на виплати за поранення, це – десятирічна автівка.
Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата, який розповідає іншому окупанту, що на виплати за бойове поранення, а саме 3 млн рублів, зміг купити автівку 2012 року.
На питання співрозмовника, чому він не придбав квартиру, той пожалівся, що ціни зросли, і на таку покупку просто не вистачило грошей.
"У нас однокімнатна в Астрахані 4 лями коштує. Купив собі машину, Volkswagen Polo, дванадцятого року. Ціни, пиз*єць, як піднялися", - говорить окупант.
Його співрозмовник радить йому отримати ще одне бойове поранення, щоб вистачило і на квартиру.
Нагадаємо, окупанти скаржаться рідним, що два місяці не отримують зарплат.
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