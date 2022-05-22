Вистачило лише на вживане авто: окупант бідкається на знецінення рубля та підняття цін (аудіо)

Вистачило лише на вживане авто: окупант бідкається на знецінення рубля та підняття цін (аудіо)

Все, що зміг собі дозволити російській солдат на виплати за поранення, це – десятирічна автівка.

Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата, який розповідає іншому окупанту, що на виплати за бойове поранення, а саме 3 млн рублів, зміг купити автівку 2012 року.

На питання співрозмовника, чому він не придбав квартиру, той пожалівся, що ціни зросли, і на таку покупку просто не вистачило грошей.

"У нас однокімнатна в Астрахані 4 лями коштує. Купив собі машину, Volkswagen Polo, дванадцятого року. Ціни, пиз*єць, як піднялися", - говорить окупант.

Його співрозмовник радить йому отримати ще одне бойове поранення, щоб вистачило і на квартиру.

Нагадаємо, окупанти скаржаться рідним, що два місяці не отримують зарплат.

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