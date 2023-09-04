"Вистежує та нищить ворога": як ударні безпілотники змінюють перебіг бою на війні (відео)

Ця зброя не дає ворогу почуватися безпечно ні в бліндажі, ні в автівці, та навіть під час руху. Побачити і почути її можна буквально за кілька секунд до прильоту. Вона там, де потрібний швидкий точний точковий удар. Йдеться про ударні безпілотники, які дедалі частіше й масовіше застосовують українські військові на лінії зіткнення.

Знімальна група кореспондента ТСН Антона Коцуконя провела день з одним із підрозділів, який вистежує та нищить окупантів.

Наввипередки зі світанком до позицій поспішають бійці 28-ї бригади імені Лицарів Зимового Походу. У них сьогодні, як і завжди, одна єдина мета - знищити противника.

Командир підрозділу "Граніт" каже, що повітря розрізає звук ворожого гвинтокрила.

Незважаючи на сильні вибухи, пильно вдивляється в монітор Бетмен. Має спецзавдання - знайти одним мавіком іншого.

"Бімбочка для скидів"

Боєць підрозділу "Бетмен" йде в зарості, його орієнтир - коптер, який висить над місцем падіння. Як наслідок - операція успішна.

“Бімбочка”, як її називають самі бійці, - один із видів боєприпасів, які використовують для скидів. Можливо, ззовні вона має не надто грізний вигляд, а от вибухає дуже потужно.

ЗСУ ударними безпілотниками знищують окупантів

"Одною саморобною гранатою ми шістьох поклали, у них була евакуація, і ми попали прямо в центр цієї події", - розповідає він.

"Моноліт", боєць підрозділу, споряджає всю конструкцію і летить за лінію фронту. Очі бійця прикуті до монітора, пальцями ніжно коригує кожен рух коптера. Скидання зроблено.

Хлопці скидають вибухівку з філігранною точністю. До невеличких бліндажів боєприпаси залітають ніби рукою покладені.

Уражає ворожі цілі

Ще один боєць підрозділу з позивним "Солдатик" ділиться, що все управління "лежить на твоїх пальцях і твоїх очах, тому що все залежить від картинки".

Під час польоту необхідно враховувати рельєф місцевості, аби не втратити зв'язок із дроном.

На планшеті командира групи - картинка від розвідки, яка відшукали ціль. Кожну свою дію “Солдатик” промовляє вголос.

ЗСУ ударними безпілотниками знищують окупантів

"Ось я бачу дим і лечу туди", - каже він.

Результат роботи бійці одразу бачать на планшеті. Ціль уражена. Далі - кожен по своїх місцях, чекають нової цілі, щоб робити те, що вміють найкраще - виявляти і знищувати.

Тихо підкрадаються, а потім дуже гучно: як безпілотники змінюють хід бою

Додамо, що в ніч проти 3 вересня окупаційна армія РФ здійснила кілька хвиль атак ударними безпілотниками "Shahed-136/131" по Одеській області. Безпілотники атакували порти на Дунаї. Силам ППО вдалося збити 22 БПЛА із 25.

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