"Вистежує та нищить ворога": як ударні безпілотники змінюють перебіг бою на війні (відео)

ЗСУ за допомогою ударних безпілотників продовжують нищити ворога.
Ця зброя не дає ворогу почуватися безпечно ні в бліндажі, ні в автівці, та навіть під час руху. Побачити і почути її можна буквально за кілька секунд до прильоту. Вона там, де потрібний швидкий точний точковий удар. Йдеться про ударні безпілотники, які дедалі частіше й масовіше застосовують українські військові на лінії зіткнення.
Знімальна група кореспондента ТСН Антона Коцуконя провела день з одним із підрозділів, який вистежує та нищить окупантів.
Наввипередки зі світанком до позицій поспішають бійці 28-ї бригади імені Лицарів Зимового Походу. У них сьогодні, як і завжди, одна єдина мета - знищити противника.
Командир підрозділу "Граніт" каже, що повітря розрізає звук ворожого гвинтокрила.
Незважаючи на сильні вибухи, пильно вдивляється в монітор Бетмен. Має спецзавдання - знайти одним мавіком іншого.
"Бімбочка для скидів"
Боєць підрозділу "Бетмен" йде в зарості, його орієнтир - коптер, який висить над місцем падіння. Як наслідок - операція успішна.
“Бімбочка”, як її називають самі бійці, - один із видів боєприпасів, які використовують для скидів. Можливо, ззовні вона має не надто грізний вигляд, а от вибухає дуже потужно.
"Одною саморобною гранатою ми шістьох поклали, у них була евакуація, і ми попали прямо в центр цієї події", - розповідає він.
"Моноліт", боєць підрозділу, споряджає всю конструкцію і летить за лінію фронту. Очі бійця прикуті до монітора, пальцями ніжно коригує кожен рух коптера. Скидання зроблено.
Хлопці скидають вибухівку з філігранною точністю. До невеличких бліндажів боєприпаси залітають ніби рукою покладені.
Уражає ворожі цілі
Ще один боєць підрозділу з позивним "Солдатик" ділиться, що все управління "лежить на твоїх пальцях і твоїх очах, тому що все залежить від картинки".
Під час польоту необхідно враховувати рельєф місцевості, аби не втратити зв'язок із дроном.
На планшеті командира групи - картинка від розвідки, яка відшукали ціль. Кожну свою дію “Солдатик” промовляє вголос.
"Ось я бачу дим і лечу туди", - каже він.
Результат роботи бійці одразу бачать на планшеті. Ціль уражена. Далі - кожен по своїх місцях, чекають нової цілі, щоб робити те, що вміють найкраще - виявляти і знищувати.
Додамо, що в ніч проти 3 вересня окупаційна армія РФ здійснила кілька хвиль атак ударними безпілотниками "Shahed-136/131" по Одеській області. Безпілотники атакували порти на Дунаї. Силам ППО вдалося збити 22 БПЛА із 25.