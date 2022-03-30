Вистрілив у груди з рушниці: у Дніпрі чоловік жорстоко вбив свою дружину

Вистрілив у груди з рушниці: у Дніпрі чоловік жорстоко вбив свою дружину

Щоб уникнути покарання, підозрюваний закопав тіло жінки біля лісосмуги.

У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві місцевої мешканки. Громадянин вистрілив їй у груди з рушниці.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, у ніч із 16 на 17 березня між подружньою парою сталася сварка. Не впоравшись з емоціями, 49-річний чоловік взяв рушницю і вистрілив із неї в груди своїй коханій. Від отриманого поранення постраждала померла.

Щоб уникнути покарання, підозрюваний закопав тіло жінки біля лісосмуги. Сам же він весь цей час переховувався в одному з будинків на території області.

Про зникнення його та жінки згодом повідомили правоохоронців, які й розшукали горе-дружина.

“Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передчасного ч.1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті - до 15 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії”, - розповіли в Нацполіції області.

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