Вистрілив у груди з рушниці: у Дніпрі чоловік жорстоко вбив свою дружину

Щоб уникнути покарання, підозрюваний закопав тіло жінки біля лісосмуги.
У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка, який підозрюється у жорстокому вбивстві місцевої мешканки. Громадянин вистрілив їй у груди з рушниці.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, у ніч із 16 на 17 березня між подружньою парою сталася сварка. Не впоравшись з емоціями, 49-річний чоловік взяв рушницю і вистрілив із неї в груди своїй коханій. Від отриманого поранення постраждала померла.
Щоб уникнути покарання, підозрюваний закопав тіло жінки біля лісосмуги. Сам же він весь цей час переховувався в одному з будинків на території області.
Про зникнення його та жінки згодом повідомили правоохоронців, які й розшукали горе-дружина.
“Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передчасного ч.1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті - до 15 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії”, - розповіли в Нацполіції області.
Читайте також:
- ФСБ "злила" українській розвідці дані про причетних до злочинів кадирівців в Україні
- Пєсков повідомив, чи є у планах РФ створення другого "Сталінграду" в Україні
- Кількість загиблих від ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА зросла до 14 осіб