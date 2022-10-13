Вистріляли понад половину: ізраїлський експерт проаналізував запаси ракет РФ

Експерт закликає не тішити себе надією, що окупанти зараз відстріляли якісь останні запаси.

Росія ще має ракети, але їхній запас вже добігає кінця.

Про це заявив офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін, інформує НВ.

"Річ у тому, що якусь частину озброєння завжди ви залишаєте, як то кажуть, на "чорний день" — на випадок, якщо ескалація конфлікту відбудеться", – каже експерт.

За його словами, росіяни ще мають ракети для одного або двох масованих ударів. Експерт закликає не тішити себе надією, що окупанти зараз відстріляли якісь останні запаси.

"Вони використовують С-300 для ударів по наземних цілях, які призначені для них, але не від хорошого життя це робиться. Ще в Радянському Союзі закладено С-300 завдавати ударів по наземних цілях, але все одно це не їхнє профільне призначення. Використання іранських дронів Shahed-136 — примітивних, яких більшу частину збивають, — це не від хорошого життя. Навіщо їм використовувати ці примітивні "шахіди", які збиваються, якщо у вас, скажімо, нормальна кількість нормальних крилатих, тактичних ракет?", – каже Левін.

Експерт припустив, що Росія, імовірно, використала понад половину своїх ракет.

"Ще на початку серпня ГУР повідомляли, що десь 60% ракет вони використали. Я схильний довіряти повідомленням ГУР", – пояснив він.

На думку Левіна, якась кількість ракет у росіян залишилася, але в цілому запас добігає кінця. Хоча все ще залишаються ракети для масованих ударів.

Ракетний терор Росії

Нагадаємо, що за останні три дні Росія активізувала ракетні удари по території України. Так, після обіду в четвер, 13 жовтня, РФ атакувала захід України ракетами з Чорного моря та, ймовірно, безпілотниками.

Окупанти у четвер, 13 жовтня, випустили ракети "Калібр" по Україні. В Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що їм вдалося збити чотири російські ракети.

В ОК "Південь" додали, що над Одещиною був збитий ще один "Калібр".

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