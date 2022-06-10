"Вістря ракети, яке несе Кремль": Ткаченко закликав Європу відмовитися від російської культури

В Україні міністр культури Олександр Ткаченко закликав Європу відмовитися від російської культури та поставити на паузу співробітництво з культурними діячами РФ.

Ткаченко вважає, що російська культура — частина глобальної пропаганди.

Про це міністр культури та інформаційної політики повідомив під час прес-конференції.

“Я радий, що всі наші театри відмовилися виконувати Чайковського під час війни. До того ж ми закликаємо європейських колег. Принаймні поставити на паузу. Також закликаємо поставити на паузу чи відмовитися від співпраці з російськими культурними діячами, бо російська культура, як і пропаганда, — це вістря ракети, яке кремль несе до Європи”, — наголосив Олександр Ткаченко.

Він також додав, що з приходом війни в Україні стало актуальним питання про зміну радянської та російської спадщини.

“Коли з'явилася новина про створення Експертної ради з дерусифікації та декомунізації, ми отримали масові запити, чи маємо намір зносити пам'ятники. За законом Мінінформполітики не може самостійно перейменовувати вулиці чи демонтувати пам'ятники чи рекомендувати театрам відмовлятися від російської класики. У разі вулиць це все стосується повноважень місцевих рад. Щоб процес дерусифікації та декомунізації проходив у законних рамках, важливо, щоб органи місцевого самоврядування мали експертні Ради, як при МКІП”, — підкреслив міністр культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, що у РФ контрактників для війни в Україні шукають просто на сайтах з пошуку роботи.

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