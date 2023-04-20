Виступ Зеленського у Конгресі Мексики: гучні овації та заяви

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 квітня, звернувся до Конгресу Мексики із закликом допомогти захистити територіальну цілісність України.

Про це пише CNN.

"Ваше голосування в Генеральній Асамблеї ООН та інших міжнародних організаціях є дуже важливим, - сказав Зеленський у відеозверненні.

"Це голос на захист принципів і цілей Статуту ООН, а отже, на захист територіальної цілісності України та всіх народів світу", - додав він

Зеленський отримав овації від законодавців до і після своєї промови.

Нагадаємо, у Конгресі США закликали розширити повноваження для покарання росіян через їхні злочини в Україні. Конгрес може допомогти у розширенню повноважень американської правової системи для переслідування злочинів проти людяності, щоб відреагувати, у тому числі на злочини російських військ в Україні.

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