Виступ Зеленського у Конгресі Мексики: гучні овації та заяви

Зеленський звернувся до народу Мексики.
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 квітня, звернувся до Конгресу Мексики із закликом допомогти захистити територіальну цілісність України.
Про це пише CNN.
"Ваше голосування в Генеральній Асамблеї ООН та інших міжнародних організаціях є дуже важливим, - сказав Зеленський у відеозверненні.
"Це голос на захист принципів і цілей Статуту ООН, а отже, на захист територіальної цілісності України та всіх народів світу", - додав він
Зеленський отримав овації від законодавців до і після своєї промови.
Нагадаємо, у Конгресі США закликали розширити повноваження для покарання росіян через їхні злочини в Україні. Конгрес може допомогти у розширенню повноважень американської правової системи для переслідування злочинів проти людяності, щоб відреагувати, у тому числі на злочини російських військ в Україні.
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