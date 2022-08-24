Виступ Зеленського в ООН: “Якщо РФ не зупинити зараз перемогою України, усі російські вбивці опиняться в інших країнах"

Саме незалежність України є запорукою безпеки решти світу.

Під час виступу на засіданні Ради Безпеки ООН 24 серпня президент України Володимир Зеленський заявив назвав запоруку миру у світі - повна перемога України у війні із Росією.

Президент зазначив, що лише перемога України дозволить захистити решту світу від проникнення російських воєнних злочинців.

“Якщо росію не зупинити зараз перемогою України, тоді всі ці російські вбивці опиняться в інших країнах: у Європі, Азії, Африці, Латинській Америці. Сліди російських воєнних злочинців є всюди”, - сказав Зеленський.

Він закликав світ об’єднатися, аби “російські ракети більше не залишали своїх слідів, аби не було зруйнованих російською артилерією міст”.

“Немає таких воєнних злочинів, які росія не вчинила в Україні”, - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що саме на території України вирішується майбутнє світу.

"Чи буде у нас взагалі майбутнє”, - додав він.

Нагадаємо, що британський полковник попереджає Україну про ймовірну зраду Заходу, яка дозволить Путіну виграти війну.

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