Віталій Кім алегорично описав, у якому стані зараз перебуває Росія: "Здоровезна п'яна дитина"

Голова Миколаївської ОДА поділився думками щодо положення справ у РФ.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім під впливом від новин і взагалі всього, що відбувається вигадав алегоричну історію, у якій описав геополітичний розклад сил зараз.

У ній очільник Миколаєва порівняв Росію з величезною п'яною бидлотою, а Україну – з інтелігентним хлопцем з сусідньої вулиці:

"Уявіть собі, йде такий хлопець, здорове п'яне бидло, йде додому у футболці Z, діди воювали. Йде, думає, що б мені кому ще довести. І у сусідньому дворі сидить звичайний хлопчик гарний, з дівчинкою домовляється, Велике Будівництво дівчинку звуть. Майже домовився в кіно піти, своїм життям живе, плани на вечір. "О, - каже, - йди сюди, чого ти тут сидиш. Ану давай".. і як належить: "Ти з якого району, як звуть, тут все моє". Бійка. І хлопчик такий гарненький наваляв цій бидлоті, юшка з носу тече, на колінці стоїть. І поруч каміння лежить. Образливо, що якийсь типу, як він вважав лох, наваляв йому. За каміння такий, дивиться і розуміє, що приймає рішення. Нібито ж неправий, але ж проблема – з усіх вікон сусідських дивляться на нього сусіди", - порівняв Кім.

І продовжив розповідь:

"Думає: "Зараз вгорну – виграю, але сусіди всі зрозуміють, що я не правий, що я бидлота, а програвати ох як не хочеться". А хлопчина такий ще руку тягне, говорить: "Ну, буває, отримав мзди. Зізнайся, що неправий. Конфлікт вичерпано, давай розійдемося". От у такій позиції зараз перебуває Росія. Здоровезна п'яна дитина, яка була неправа, полізла у не свою справу, отримала мзди. У якої поруч лежить величезне каміння і приймає рішення – що мені зараз зробити", - завершив розповідь Кім.

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