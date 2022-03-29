Віталій Кім показав момент влучання крилатої ракети у будівлю Миколаївської ОДА: відео

Сталося руйнування центральної секції будівлі від дев'ятого до першого поверху.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував відео влучання ракети у будівлю облдержадміністрації.

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Відповідний відеозапис він опублікував на своєму офіційному телеграм-каналі.

На відео зафіксована крилата ракета, яка влучає у будівлю, після чого здіймається густий дим.

Раніше Віталій Кім повідомив, що 29 березня армія Російської Федерації поцілила у приміщення облдержадміністрації Миколаєва. У ДСНС повідомили, що з-під завалів зруйнованої Миколаївської ОДА дістали тіла трьох загиблих. 22 людини отримали поранення, з них 18 витягли з-під завалів живими.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 34-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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