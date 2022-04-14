Віталій Кім про ситуацію в Миколаєві: "Ми зараз копаємо місто. І далі копатимемо стільки, скільки потрібно"

Голова Миколаївської ОДА заявив, що нікого до міста не пустять.

У Миколаєві активно копають окопи навколо міста. Про це у своєму ранковому зверненні сьогодні, 14 квітня, розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Ми копаємо місто і будемо копати, бо всі починають підзабувати, що війна триває. І будемо копати стільки, скільки треба. Як то кажуть – хочеш миру, готуйся до війни. Там буде і 11,і 12 лінія. Треба, - весь центр перекопаємо. Але нікого сюди не пустимо", - сказав Кім.

Окрім того, він прокоментував новину про те, що Німеччина надасть Україні танки

"Виходить так – німецькі танки знову їздитимуть українською землею, стрілятимуть в російські танки, але свастика на російських танках і окупанти – росіяни. Росіяни, ваші діди у гробу перевернулися, якби б почули таке. Якби вони знали, що ви там українських дівчат ґвалтуєте, вони б вас самі застрелити – це точно. Просрали за один день всю позитивну історію свою. 70 років пишалися, діди воювали – довоювалися. А онуків виховали дибілами", - сказав очільник міста.

Також Кім зазначив, що наразі мобілізація у Росії неможлива, тож окупанти шукають спосіб, як у прикордонних областях розгойдати ситуацію:

"Почали качати, обережно, - там підірвали бомбу у Бєлгороді, ще кудись ракета прилетіла. Не всі росіяни з поганою пам'яттю. Вони ж пам'ятають, коли перед виборами Путіна повзривали цивільні будинки і потім на цій хвилі боротьби з тероризмом Путін став президентом. Так от, у російських прикордонних областях в Україні, які зараз розкочують, оголосять надзвичайний стан, потім військовий стан і оголосять мобілізацію. Брати людей десь треба. Всіх з "Л/ДНР" вже сюди прислали, бомжів якихось, тому що ті у кого гроші були, відкупилися", - сказав Кім.

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