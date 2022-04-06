Віталій Кім розповів, що миколаївці хочуть зробити з затриманим зрадником: "Після Бучі настрій стосовно росіян зовсім інший"

У Миколаєві затримали мешканця, якого підозрюють у зраді.

Голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім у новому відео за 6 квітня поділився, що ніч у Миколаєві минула спокійно.

Напередодні ввечері Кім поспілкувався з мешканцями міста та області і зазначив, що настрої миколаївців щодо росіян після страшних звірств у Бучі сильно змінилися:

"Поспілкувався вчора ввечері з мешканцями нашого міста і області. Доволі жорсткий настрій. Суду ще належить довести вину зрадника, якого у нас тут затримали. Але люди, які вважають, що він наводив на об'єкт, де загинули близькі, дуже категорично налаштовані. Просто готові його до суду, щось зробити з ним погане. Я подумав і забув зовсім, у нас же місто корабелів, доволі жорсткі хлопці у нас тут. І настрій стосовно росіян після Бучі, після тих звірств, зовсім інші", - зазначив Кім.

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