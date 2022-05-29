Віталій Кім відповів, чи можливий штурм Миколаєва окупантами

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім відповів, чи зможуть російські окупанти взяти місто штурмом.

Віталій Кім заспокоїв місцевих та зазначив, що наразі це неможливо.

Як пояснив голова ОВА у "Рандеву з Яніною Соколовою" на це є декілька причин. По-перше, у російських військовий немає мотивації йти на Миколаїв, адже ЗСУ завдають їм великий втрат. Також у загарбників стара техніка, а в українських військових – навпаки.

"По-перше, мотивації у російських військовий немає. Вони не хочуть. Вони розуміють, що будуть смерті, ніхто просто так їх тут не прийме. За цей час ми навчилися, як з ними боротися. По-друге, ми ж їх бачимо наскрізь через весь Херсон. Те, що зараз їде там - колона танків Т-62. Це навіть не Т-72, а те, що вони викопали десь зі складів", - зазначив Кім.

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Також голова Миколаївської ОВА додав, якщо окупанти таки спробують штурмувати Миколаїв, то на це піде багато часу. Утім, українські військові будуть готові до цього та відіб'ють їхній атаки.

"Для того, щоб взяти Миколаїв, їм потрібно підготуватися, створити ударну групу, підійти до Миколаєва, зайняти околиці, там якось просуватися. Тобто спокійно можу сказати, що місяць чи два там не буде нікого. Ми будемо готові. Жодного прориву неможливо. Ми будемо готові", - додав Кім.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ розповіли, що ворог намагається відновити втрачені позиції на Миколаївському напрямку.

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