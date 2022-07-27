Віталій Кличко: "Ми передаємо прикордонникам 35 мікроавтобусів, які дозволять більш ефективно охороняти кордони"

Ці багатофункціональні автомобілі будуть використовуватися під час патрулювання державного кордону і посилять технічну оснащеність прикордонників.

Мер Києва Віталій Кличко передав Держприкордонслужбі 35 мікроавтобусів для посилення захисту кордонів України.

Про це повідомляє сайт КМДА.

"Війна, з якою росія вдерлася до України, триває вже 5 місяців. Українці героїчно б‘ються за незалежність та волю, за свою державність. Столична влада, як може, допомагає українським захисникам. Ми передаємо продукти харчування, засоби гігієни, автомобілі, найнеобхідніше спорядження, зокрема бронежилети. Сьогодні ми передаємо Державній прикордонній службі України 35 мікроавтобусів Volkswagen T5, які залучили і отримали від наших партнерів. Ці багатофункціональні автомобілі будуть використовуватися при патрулюванні державного кордону і посилять технічну оснащеність прикордонників", - сказал Кличко.

Він уточнив, що автівками планують укомплектувати підрозділи, які зазнали втрат, захищаючи Україну від агресії російських варварів. Ці мікроавтобуси будуть використовувати для доправлення військово-технічного спорядження до місць несення служби прикордонниками. Крім того, на їхній базі планується створити мобільні тепловізійні комплекси та спеціальні апаратні зв’язку.

Раніше повідомлялося, що загалом Кличко передав українським військовим від міста Києва 15 тисяч бронежилетів та 5 тисяч кевларових шоломів. Зокрема, прикордонникам було передано 1700 бронежилетів. Також столиця забезпечувала бійців Держприкордонслужби сухими пайками.

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