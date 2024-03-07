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Віталій Кличко передав бійцям 112 бригади ТрО Києва майже 500 дронів від громади столиці

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Віталій Кличко передав бійцям 112 бригади ТрО Києва майже 500 дронів від громади столиці

Мер Києва Віталій Кличко передав майже пів тисячі дронів бійцям 112 окремої бригади територіальної оборони Києва, які захищають Донбас. БПЛА придбані за кошти столичного бюджету.

Про це Кличко повідомив у Telegram.

«Громада Києва продовжує допомагати нашим захисникам. Чергова партія такого необхідного обладнання - майже 500 БПЛА різних типів, закуплених за кошти столиці, вирушили на Донбас до бійців 112-ї бригади ТРО міста Києва», - повідомив Віталій Кличко.

Мер зазначив, що минулого року місто спрямувало за запитами 112 бригади на її оснащення понад 236 мільйонів гривень. І продовжує допомагати цього року.

«Загалом за кошти громади бригада придбала вже понад 2000 БПЛА. Зокрема, 1850 FPV-дронів, 4 важких ударних бомбера, 235 розвідувальних БПЛА. Бійці зазначають, що цей вид озброєння допомагає нищити ворога більш ефективно і зберігати життя захисників», - наголосив Кличко.

Також, за його словами, на кошти, виділені столицею, військові 112 бригади обладнали полігон для підготовки бійців, ремонтують автомобілі та транспорт спецпризначення.

Кличко запевнив, що громада Києва і надалі допомагатиме всім військовим.

Раніше повідомлялося, що у 2023 році Київ виділив на допомогу ЗСУ 7 мільярдів гривень, або 10% бюджету міста. У 2024 році на програму «Захисник Києва» Київрада виділила вже майже 5 млрд гривень, і підтримка військових збільшуватиметься, заявив Віталій Кличко.

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