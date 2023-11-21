Віталій Козловський шокував, як прощався з життям на фронті: "Відчули смерть дуже близько"

Український співак Віталій Козловський розповів про страшну ніч на фронті, коли його з побратимами безжально обстрілювали окупанти.

У своєму Instagram артист розповів, що вороги крили їх снарядами майже три години. Як пригадує співак, він із побратимами тоді гадав, що цього не переживе. Довкола все горіло, було чутно гучні вибухи, а земля тряслася під ногами.

"Тієї ночі нас було в бліндажі п'ятеро. Наші позиції 2,5 години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалась на голову. Хтось молився, хтось закурив, хтось писав повідомлення своїм…", - пригадав музикант.

Віталій Козловський / Фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Артист розповів, що на ранок, вийшовши з бліндажа, був шокований. Все було випалене і зруйноване, валялися контужені миші, а геть поруч з тим місцем, де вони перебували, влучив снаряд.

"Пережили. Настав ранок. Вийшли, а густий ліс довкола випалений і потрощений вщент. Миші, які до цього бігали по нас щоночі, валяються на землі контужені. Найближча вирва від снаряда - в семи метрах від нашого бліндажа. Але найголовніше - усі живі. І навіть віднаходимо в собі сили жартувати. Те, що відбувається в голові, коли думаєш, що це вже кінець, змінює свідомість назавжди", - поділився артист.

Співак після повернення до Києва поділився цією історією з другом, а той запропонував написати про це пісню. Тож Козловський випустив трек "Навкруги", яку присвятив своїм побратимам, з якими пережив ту страшну ніч. Також виконавець представив кліп, де показав кадри з того місця, де їх обстріляли.

"Повернувшись до Києва, поділився пережитим з другом композитором і за ніч, під враженням від почутого, народилася ця пісня "Навкруги". Я присвячую її побратимам, разом з якими ми відчули смерть дуже близько", - поділився артист.

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