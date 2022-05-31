Витік аміаку біля Бахмута: очільник ОВА повідомив, чи є загроза для населених пунктів області

Витік аміаку біля Бахмута: очільник ОВА повідомив, чи є загроза для населених пунктів області

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про ситуацію у регіони після пошкодження герметичності гілки аміакопроводу у Бахмутському районі внаслідок бойових дій.

Абсолютна більшість населених пунктів Бахмутського району, зокрема й Бахмут, – поза межею зони ураження, загрози для них немає.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Кириленко зазначив, що станом на ранок 31 травня єдине місце, звідки надходить інформація про запах аміаку, – це село Травневе, що розташоване у зоні активних бойових дій. Там мешкають 35 людей.

Рятувальники ДСНС цілодобово моніторять ситуацію і в разі її погіршення 9 автоцистерн та 45 фахівців готові в будь-який момент вирушити на ліквідацію наслідків аварії. Наразі ситуація під контролем, додав очільник ОВА.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 97-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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