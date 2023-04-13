Витік секретних даних: американський генерал розповів, чи позначиться "зливання" на контрнаступі ЗСУ

Колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що витік секретних документів США не позначиться на контрнаступі Збройних сил України.

Про це Годжес сказав у коментарі "Голос Америки".

Він висловив думку, що українська сторона має бути менш "засмучена" можливими наслідками від цього "зливання", аніж американська. За словами Годжеса, саме остання продемонструвала свою "вразливість". Генерал зауважує, що "завжди припускав, що українцям не вистачає боєприпасів, тому що вони використовують їх у великих кількостях".

"Якщо цей звіт точний, а ми не знаємо, чи це так, і наскільки він точний, то адміністрація має не тільки щосили намагатися передати їх у ще більших масштабах, а й знову розглянути питання надання F-16 або інших літаків, які могли би допомогти", - сказав Бен Годжес.

Він наголошує, Білий дім повинен надати ЗСУ чи то сучасні винищувачі F-16, чи тактичні ракети АТАCМS, чи снаряди, чи різні типи високоточних засобів більшої дальності, які дозволили б змусити агресорку Росію не використовувати анексований Крим як місце, звідки окупанти завдають своїх ракетних ударів.

"Чорноморський флот стоїть у Севастополі, кораблі виходять у Чорне море, запускають ракети по українських будинках, після чого повертаються до порту. Чому б нам не допомогти Україні придушити Чорноморський флот, що знаходиться в Севастополі, або ВПС Росії або ці безпілотники, які запускають із Криму?", - сказав генерал.

"Зливання" секретних матеріалів

Днями до Мережі потрапили потрапили секретні документи США та НАТО щодо посилення української армії перед контрнаступом. Зокрема, йдеться про фотографії графіків очікуваного постачання зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів.

Користувач, який поширив ці документи, за інформацією видання The Washington Post, живе в Каліфорнії. Цілком таємну інформацію поширили через канал популярної гри - на сервері Discord під назвою Minecraft. Власник соцмережі Ілон Маск відмовляється видаляти цю інформацію.

Американська влада на найвищому рівні підтвердила витік секретних документів Пентагону. Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що "перевернуть кожний камінь", аби знайти джерело "зливання". За його словами, у Вашингтоні не впевнені, чи були інші документи, які могли бути опубліковані в Мережі ще, окрім публікацій 28 лютого та 1 березня.

Міністр оборони України Олексій Резніков наголошує, що "витік секретних документів" з Пентагону є сумішшю правди та дезінформації. Міністр певен, що за цією операцією стоїть Росія, яка прагне посварити Україну із західними союзниками.

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