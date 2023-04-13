Витік секретних даних: у США вважають, що у війні проти України переможців не буде - ЗМІ

Переговори про припинення конфлікту малоймовірні протягом 2023 року, йдеться у документі.

У США вважають, що війна Росії проти України триватиме 2024 року. До того часу жодна зі сторін не зможе здобути перемогу.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, що витекли до Мережі.

Повідомляється, що навіть якщо Україні вдасться відвоювати значну частину своєї території у російських окупантів, а також вийде завдати ЗС РФ серйозних втрат, то мирні переговори не почнуться.

"Переговори про припинення конфлікту малоймовірні протягом 2023 року за всіх розглянутих сценаріїв", — сказано в секретному документі.

За словами журналістів, оцінка, заснована на ретельному вивченні США чисельності військ, озброєнь та спорядження кожної сторони, може надихнути критиків війни закликати великі держави наполягати на тому, щоб Київ та Москва досягли врегулювання та поклали край конфлікту.

Неназваний представник США заявив, що рішення про початок переговорів із Москвою залежить лише від президента України Володимира Зеленського.

У документі, як пишуть журналісти, також йдеться про те, до чого може призвести отримання Росією або Україною "вирішальної переваги" на полі бою. У випадку, якщо Росія завдасть значного удару по Україні та захопить нові території, Москва, швидше за все, "розмістить сили для досягнення подальших цілей, таких як зміна режиму в Києві".

Якщо ж, як повідомляється, перевага буде в України, то ЗСУ, ймовірно, проведуть ризикованіші наступальні операції для отримання додаткових вигод. У відповідь очікується, що Росія посилить якісь "нетрадиційні атаки", хоча застосування ядерної зброї залишається малоймовірним.

Що відомо про витік секретних документів Пентагону

6 квітня стало відомо, що високопосадовці адміністрації Байдена повідомили журналістам The New York Times, що цього тижня в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти Росії.

За словами військових аналітиків, опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії та занижена імовірна кількість убитих росіян. Це може свідчити про спробу дезінформації з боку Москви, оскільки ці документи активно розповсюджували російські пропагандисти. Але фото графіків очікуваних постачаннь зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично. У Пентагоні проводять власне розслідування.

7 квітня стало відомо, що в Мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них йдеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм.

9 квітня Bellingcat повідомив, що документи з Пентагону почали зʼявлятися в Інтернеті ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

ТСН.uа повідомляв про всі деталі масштабного витоку секретної інформації, зокрема й реакцію на це України та США.

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