Витік секретних документів Пентагону виявив масштабний конфлікт між силовими структурами РФ - NYT

Із секретних документів військової розвідки США, які з’явилися в Мережі, можна зробити висновок про серйозні конфлікти, які існують в Росії між силовими відомствами. Йдеться про ФСБ РФ, Міноборони країни-агресорки та терористичну організацію ПВК “Вагнера”.

Про це повідомляє The New York Times

В одному з документів представники американської розвідки стверджують, що головна внутрішня розвідувальна служба Росії, Федеральна служба безпеки (ФСБ), звинуватила Міністерство оборони країни “у приховуванні російських втрат в Україні”. Це відкриття, на думку американської розвідки, підкреслює “тривале небажання військових чиновників передавати погані новини командуванню”.

За оцінкою ФСБ, втрати росіян у війні склали близько 110 тисяч осіб. У наїзді на військових "феесбешники" зазначили, що Міноборони Росії не вказують у своїх звітах загиблих бійців "Росгвардії", а також так званих “кадирівців” та “вагнерівців”.

Як відомо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу у вересні 2022 року визнав російські втрати під час війни у мізерній кількості - 5 937 осіб, у той час коли США говорили про 200 тисяч військових, включно з загиблими та пораненими. В одному зі "злитих” документів йшлося про 189 500 – 223 000 втрачених бійців, з яких загиблими - 43 тисячі.

Документи також містять інформацію про конфлікт між керівником ПВК “Вагнера” Євгеном Пригожиним та міністром оборони Росії Шойгу. Залагодити його намагався особисто президент держави-агресорки Володимир Путін, викликавши Пригожина та Шойгу на зустріч 22 лютого 2023 року. На цій зустрічі йшлося про відому суперечку, під час якої керівник ПВК “Вагнера” звинуватив російських військових у приховуванні терміново необхідних боєприпасів для його найманців.

Видання стверджує, що більшість інформації американська розвідка отримала, перехопивши електронні повідомлення.

На думку аналітиків, внутрішня боротьба між російськими відомствами, відповідальними за різні аспекти війни, стала причиною того, що Кремль не досягнув успіхів у війні в Україні.

Нагадаємо, американська влада на найвищому рівні підтвердила витік секретних документів Пентагону.

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