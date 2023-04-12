Витік секретних документів Пентагону: втрати у війні в 10 разів перевищують офіційні цифри - Reuters

В агентстві звернули увагу на співвідношення бронетехніки на полі бою. Відповідно до опублікованих документів Україна, нібито, має перевагу в танках та БТР.

Відповідно до опублікованих у Мережі нібито документів американської військової розвідки, у війні, яку розв’язала Росія в Україні, загалом було вбито або поранено 354 тисяч військових з обох сторін.

Про це повідомляє агентство Reuters, проаналізувавши пів сотні документів, які з’явилися в Мережі.

Зокрема, у документі під назвою “Росія/Україна – оцінка бойової стійкості і виснаження” втрати Росії оцінюються у 35,5-43 тисячі вбитими в бою і 154 180 тисяч пораненими, тобто загалом у 189,5-223 тисячі. Втрати України оцінюють загалом від 124,5 до 131 тисячі - 15,5-17,5 тисячі вбитими і 109-113,5 тисячі пораненими.

“Ці числа приблизно в 10 разів перевищують будь-які публічні дані про втрати, опубліковані Москвою чи Києвом”, – повідомляє Reuters.

В агентстві звернули увагу на співвідношення сил української та російської армії, яке, відповідно до опублікованих документів, загалом вказує на чисельну перевагу Росії, однак Україна на полі бою начебто має 802 танки і 3 498 БТР, в той час як Росія – лише 419 танків і 2928 БТР.

Щодо втрат бронетехніки, то, за опублікованою інформацією із секретних документів Пентагону, Росія втратила 2048 танків (це на понад півтори тисячі менше, ніж цифра, яку дають українські джерела) і 3900 БТР, а Україна – 468 танків і 1020 БТР.

Водночас російська сторона має перевагу у винищувачах і засобах протиповітряної оборони.

Нагадаємо, американська влада на найвищому рівні підтвердила витік секретних документів Пентагону. Ми сприймаємо це дуже серйозно, сказав напередодні міністр оборони Ллойд Остін.

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