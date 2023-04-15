Данілов розповів, чи вплине "злив" секретних документів на контрнаступ України

У США офіційно висунули обвинувачення Тейшейру у витоці секретних документів Пентагону. У Міноборони України запевняють, що Пентагон не мав доступу до планів щодо контрнаступу Збройних сил України.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, Україна має одразу кілька варіантів розвитку подій на фронті, які залежать від багатьох факторів.

"Ми свідомі про всі процеси, що відбуваються на фронті. Усі припущення стосовно планів українських військових, в тому числі щодо контрнаступу, не мають під собою ніякого підґрунтя. Це все буде вирішуватися в останній момент, коли буде прийматися остаточне рішення", – підкреслив секретар РНБО.

Данілов додав, що ведуться розмови не лише про контрнаступ, але й, зокрема, про звільнення усієї території України до кордонів 1991 року.

"До того часу, поки ми це не зробимо, поки цього не зроблять наші ЗСУ, мова про закінчення війни йти не може", – підсумував Данілов.

Зазначимо, підозрюваному у "зливі" секретних документів Пентагону військовому США Джеку Тейшейрі офіційно висунули звинувачення.

Українська сторона заявила, що Сполучені штати Америки не мають інформації щодо українського ймовірного наступу.

Тим часом американські аналітики вважають, що витоки секретної інформації Пентагону корисні для Росії, оскільки дають її владі уявлення про плани України і США, а також про ставлення Штатів до російської війни проти України.

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