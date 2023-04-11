Витік секретних документів США призвів до кризи у відносинах з союзниками - Politico

Офіційні особи США намагаються заспокоїти союзників після зливу суворо засекреченої інформації про війну в Україні.

Про це інформує Politico.

Як передає видання, високопоставлені представники американської розвідки, Держдепартаменту і Пентагону разом з іншими колегами намагаються розвіяти побоювання з приводу публікації розвідданих.

"Офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві почали ставити Вашингтону питання про те, як секретна інформація опинилася в інтернеті, хто несе відповідальність за витік, і що США роблять для того, щоб інформація була видалена з соціальних мереж", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що адміністрація продовжує вести розслідування та досі намагаються зрозуміти весь масштаб витоку.

"Цей випадок показав, що українці були в цьому абсолютно праві. Американці зараз винні українцям. Вони повинні вибачитися і компенсувати", - сказав один з європейських чиновників на умовах анонімності.

Цю ситуацію уже називають одним з найбільших провалів американської розвідки з моменту публікації секретних документів на сайті WikiLeaks.

"Спосіб витоку і зміст документів дуже незвичайні. Я не можу згадати хоч якийсь випадок, коли витік був би настільки об'ємним і охоплював такий широкий спектр інформації, яка просто потрапила в соціальні мережі, а не пройшла через журналістів, як було у випадку з файлами Сноудена, - сказав Politico колишній аналітик американської розвідки, який займався Росією.

Нагадаємо, 7 квітня в Мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них йдеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм. 9 квітня розслідувачі Bellingcat повідомили, що документи з Пентагону почали зʼявлятися в Інтернеті ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Тим часом у Вашингтоні заявляють, що серйозно ставляться до інформації про витік секретних документів плани США та НАТО і проводять розслідування. Роблять це попри те, що хоч деякі з документів були підроблені.

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