Витік секретних документів: США проникли практично до всіх структур розвідки та армії РФ - The New York Times

Основна частина цих документів позначена як "перехоплення комунікацій".

Опубліковано нові секретні документи Міноборони США, які не були оприлюднені минулого тижня, коли в Мережі з'явився матеріал на 53 сторінки. З нової 27-сторінкової публікації стало відомо, що розвідслужби США проникли практично у всі командні структури російської розвідки та армії.

Про це пише The New York Times.

Згідно з документами, розбіжностей усередині російського уряду щодо війни в Україні було набагато більше, ніж вважалося раніше.

Нові матеріали підтверджують припущення, що розвідслужби США глибоко інфільтровані практично в кожну складову частину російського розвідувального апарату та командування армії. Основна частина цих документів позначена як "перехоплення комунікацій".

Матеріал, до якого отримали доступ The New York Times, з'явився на "серверах" Discord, де також публікувалися й перші секретні матеріали Пентагону.

Представники США підтвердили, що вони достовірні, але попередили, що деякі були змінені.

Що відомо про витік до Мережі секретних документів

6 квітня стало відомо, що в соцмережах (Twitter і Telegram) опублікували засекречені військові документи , які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти Росії. Опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії та занижена ймовірна кількість убитих росіян. Але фото графіків постачення зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично. У Пентагоні проводять власне розслідування.

, які стосуються контрнаступу Сил оборони України у війні проти Росії. Опубліковані документи, схоже, відрізняються від початкового варіанту — там завищені американські оцінки втрат української армії та занижена ймовірна кількість убитих росіян. Але фото графіків постачення зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів виглядають автентично. У Пентагоні проводять власне розслідування. 7 квітня стало відомо, що в Мережі опублікували другу партію секретних документів американської влади. У них ідеться не лише про Україну, але й про діяльність США в Індо-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході, дії для боротьби з тероризмом і суперництво з Китаєм.

9 квітня Bellingcat повідомив, що документи з Пентагону почали зʼявлятися в Інтернеті ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

10 квітня у Пентагоні підтвердили, що через витік документів публічною стала "дуже чутлива, секретна" інформація.

Український контрнаступ під загрозою: які секретні документи "втекли" до Мережі

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