Витік секретних документів США: у Росії відреагували на дані про таємні постачання ракет з Єгипту

Офіційні особи США намагаються заспокоїти союзників після зливу суворо засекреченої інформації про війну в Україні.

У Москві заявили, що дані про таємні постачання ракет з Єгипту - це чергова провокація.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Це схоже на чергові утки, яких зараз дуже багато. Тому так і треба ставитись до таких повідомлень", - сказав він.

Раніше стало відомо, що у секретному документі розвідки США, який "злили" у Мережу, йдеться про наміри президента Єгипту Абделя Фаттах Ас-Сісі виготовити до 40 000 ракет для таємної доставки до Росії.

Водночас у Південній Кореї сьогодні, 11 квітня, заявили, що «значна частина» оприлюднених документів розвідки США є підбробленими.

Тим часом офіційні особи США намагаються заспокоїти союзників після зливу суворо засекреченої інформації про війну в Україні.

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