Солдатам Кім Чен Ина так промили мізки, що вони обирають самогубство, щоб не здаватися в полон українцям.

Північнокорейські війська зазнають масових втрат на війні Росії проти України. Лише за останній тиждень у Курській області було вбито або поранено тисячу їхніх військових.

Про це повідомив речник Білого дому Джон Кірбі журналістам у п'ятницю, 27 грудня, передає Reuters.

В агентстві зазначили, що ця цифра значно перевищує ту, яку раніше повідомляли офіційні особи США.

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“Очевидно, що російські та північнокорейські військові лідери розглядають ці війська як витратний матеріал і віддають їм накази безнадійно атакувати українську оборону”, – сказав Кірбі, описуючи наступ північнокорейських військ як “масовані, піші штурми”.

Репортерка телеканалу NewsNation Келлі Меєр на платформі Х додала, що, за словами Кірбі, північнокорейські солдати пройшли через глибоке “промивання мізків”. Деякі з них наклали на себе руки, щоб не здаватися в полон українській армії.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, кількість убитих та поранених північнокорейських військових на Курщині перевищує вже 3 тисячі осіб.

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