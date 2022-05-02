Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014 році: окупанти знищили Лисичанську гімназію (фото)

Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014 році: окупанти знищили Лисичанську гімназію (фото)

Російські окупанти знищили один із найкращих освітніх закладів Луганської області та України.

Лисичанська гімназія згоріла вщент. Вчора внаслідок прицільного обстрілу в гімназії зайнялася пожежа. Палало декілька годин. Вогонь повністю знищив понад сторічну пам'ятку архітектури.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Була побудована більше 100 років тому бельгійцями. Входила до топ-100 кращих шкіл країни. Витримала дві світові війни та бій за місто в 2014, але згоріла через тварин без цінностей в 2022 році", - наголосила випускниця Яна Гончаренко.

Зазначається, що школу збудували наприкінці 19-го століття, гімназія входить до ансамблю Бельгійської архітектурної спадщини Лисичанська.

"Тепер попіл. "Рускій мір" виглядає так. Після Перемоги України докладемо всіх зусиль, аби гімназію вдалося відновити", - зауважив Гайдай.

Лисичанська багатопрофільна гімназія неодноразово потрапляла до рейтингу найкращих навчальних закладів України, її випускники завжди складали ЗНО з високими показниками та вступали до кращих вищих навчальних закладів країни.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 68-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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