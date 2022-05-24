"Витримав 10-годинну операцію": мер Енергодара розповів про стан розстріляного окупантами працівника ЗАЕС

Стан працівника Запорізької атомної електростанції Сергія Швеця, якого напередодні розстріляли окупанти, залишається важким. Чоловікові провели десятигодинну операцію.

Швець отримав численні кульові поранення та втратив багато крові.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов у Мережі 24 травня.

"Стан Сергія Швеця, якого 23 травня розстріляли у власній квартирі, залишається важким. Численні проникаючі кульові поранення, несумісні з життям, значна втрата крові", – йдеться у повідомленні.

"Та Сергій витримав 10-годинну операцію. Диво, яке зробили наші лікарі, залишає надію на одужання працівника Запорізької АЕС", ­­– додав мер Енергодара.

Нагадаємо, 23 травня окупанти увірвались до помешкання співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та розстріляли його з автомата за те, що від мовився виконувати злочинні накази загарбників. З численними кульовими пораненнями чоловіка забрали до лікарні.

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