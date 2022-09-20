Витримає падіння літака: на Південноукраїнській АЕС показали захист реакторів, куди стався приліт

Журналістам показали наслідки прильоту по Південноукраїнській атомній електростанції – там винесло вікна, до безпосередньо периметру станції боєприпас не долетів.

На АЕС кажуть, обстріл - це практика шантажу та залякування, яку використовує держава- ядерний терорист, йдеться в ТСН.

Вибух пролунав близько опівночі. Ракета і не долетіла до так званого периметру безпеки атомної електроснації, і розірвалася поруч, але пошкодила три лінії електропередач, які наразі вже відремонтовані.

Сьогодні тут навколо вирви цілий натовп журналістів, які приїхали побачити другий рівень ядерного шантажу, який зараз використовує Росія.

Символіка ПАЕС – голуб миру – він і символізує мирний атом, проте цю станцію теж намагалися захопити, але не дійшли сюди три десятки кілометрів, ЗСУ зупинили їх біля Вознесенська і погнали назад. «Бойові дії поблизу атомної електростанції – це небезпека підвищується дуже високо», - переконують військові.

Над кожним з реакторів є теракотова конструкція, яка і захищає реактор. «Від падіння літака розрахована, захищає, щоб радіація не вийшла за межі атомної електростанції», - кажуть на станції.

Поруч зі станціє місто, в якому живе 42 тисячі людей, але ця небезпека вона не лише про них, але й про весь світ, який досі не забув державу - ядерного терориста – Росію.

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