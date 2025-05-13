Віцемаршал Британії назвав умови, за яких путінська армія зупинить наступ

Володимир Путін. / © ТСН.ua

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Якщо США чи Європа дійсно введуть свої війська на територію України, то наступ російської армії зупинять миттєво. Саме тому диктатор РФ Володимир Путін робитиме все можливе, щоб не допустити втягнення Штатів та всієї Європи.

Про це заявив віцемаршал королівських ВПС Великої Британії у відставці Шон Белл в інтерв’ю “24 каналу”.

За його словами, Путін, “ймовірно, вважає Трампа досить непередбачуваним”, а ядерну риторику використовує, намагаючись розділити європейські країни.

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“Нав'язуючи її (ядерну риторику - Ред.) президенту Трампу, він відтягує момент, коли США можуть раптово вирішити ввести свої війська, щоб змусити покласти край цій війні. Підозрюю, що це і робить Путін, намагаючись тягнути час”, - висловився Шон Белл.

Щодо ситуації на фронті, то першим завданням для російських військ було витіснення українських сил з Курської області. Наступним кроком окупаційної армії було переміщення 50 тисяч солдатів, які брали участь у цій операції, назад на Донбас, наголошує віцемаршал. Ці війська Москва прагне використовувати “для виконання останньої частини завдання – захоплення чотирьох областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської”.

“Коли цього буде начебто досягнуто – момент настане (коли Путін погодиться на переговори – Ред.). Більшість військових аналітиків вважають, що Путін шукатиме форму перемир'я не для того, щоб завершити війну, а щоб сказати, що наразі все зайшло надто далеко і вони хочуть призупинити бойові дії.

Як повідомлялося, російські війська посилюють тиск на Покровському напрямку. Зокрема, за минулу добу, 12 травня, СОУ відбили більше 70 штурмів у понад десяти населених пунктах, знищили понад 30 артсистем.

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Окрім того, командир взводу 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав «Осман» Бунятов наголошує, що Покровський напрямок перетворився на пекло. Загалом активність ворога висока на всій лінії, від Багатиря до Костянтинівського котла.

Тим часом DeepState інформує, що ворог просунувся на Донеччині - в районі населених пунктів Романівка та Новооленівка. Російські загарбники також мають успіхи в місті Торецьк.

Дата публікації 18:21, 12.05.25 Кількість переглядів 19 Виробництво зброї в Україні зросло з $1 млрд до 9: Сметанін про Форум оборонпромисловості