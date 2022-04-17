Вітвіцька організовує концерти в лікарні, Пікалов пішов служити: чим під час війни займаються зірки

Знаменитості активно допомагають українцям.

Українські зірки від початку повномасштабного вторгнення Росії в України активно підіймають бойових дух українців.

До слова, хтось влаштовує благодійні виступи, хтось займається волонтерством, а хтось вступив до лав ЗСУ.

Як повідомив кореспондент ТСН, ведуча каналу 1+1 Соломія Вітвіцька щоп’ятниці організовує виступи артистів в "Охматдиті". Знаменитість це робить задля того, аби пацієнти лікарні хоча б на годину змогли відволіктися, забули про хвороби й війну і разом заспівали пісень.

Наталія Могилевська в "Охматдиті" / скріншот з відео

"Допомагає не лише спів. Людям, які постійно перебувають у закритому просторі на війні з хворобами, потрібне ще й спілкування. Я приїжджаю і зустрічаюся з уже такими рідними людьми, просто чекаю кожної п’ятниці, щоб приїхати та поспілкуватися з усіма: з медиками, батьками, з дітками", - розповіла Соломія Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька / скріншот з відео

Ведучий програми "Твій день" Тимур Мірошниченко у перші дні війни їздив на власному авто тисячі кілометрів. Завдяки своїм численним підписникам знаходив необхідні речі і доставляв їх і ті місця, де вони були потрібними.

"Можна знайти будь-кого і будь-що дуже швидко", - наголосив Мірошниченко.

Тимур Мірошниченко / скріншот з відео

Ведучий "Сніданку з 1+1" та проєкту "Твій вечір" Євгор Гордєєв разом із сусідами в центрі Києва організував такий собі перевалочний пункт для людей, які жили у передмістях столиці і на собі відчули усю жахіття окупації.

"Було кілька людей, я зараз не перебільшую, які пішки прийшли з Бородянки. Вони йшли через обстріли, не знали, що відбувається, де відбувається, не було телефону. Вони не знають, де їхні рідні", - розповів Гордєєв.

Єгор Гордєєв / скріншот з відео

Артисти студії Квартал 95 волонтерять ще від 2014 року. Нині Олександр Пікалов вступив до лав Національної гвардії. А гумористична передача "Чистоnews" перетворилася на "Байрактарnews". Попри усі жахи війни, кожен день приносить українцям і приводи для жартів.

Олександр Пікалов та Євген Кошовий / скріншот з відео

"Коли чергова серія Чорнобаївки, черговий російський командир попадає на той світ, і один другому каже: "Ну що, відмучилися". І тут виходить Степ Бандера і каже: "Доброго вечора, ми з України!" – поділився Пікалов.

Олександр Пікалов та Євген Кошовий / скріншот з відео

Як зізнаються гумористи, після спілкування з військовими у них теж піднімається настрій, бо ЗСУ навчилися жартувати не гірше від них.

Культурний фронт: як українські зірки працюють на перемогу і чому важливо вміти сміятися з ворога (жестовою мовою)

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