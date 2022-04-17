Вітвіцька організовує концерти в лікарні, Пікалов пішов служити: чим під час війни займаються зірки

Знаменитості активно допомагають українцям.
Українські зірки від початку повномасштабного вторгнення Росії в України активно підіймають бойових дух українців.
До слова, хтось влаштовує благодійні виступи, хтось займається волонтерством, а хтось вступив до лав ЗСУ.
Як повідомив кореспондент ТСН, ведуча каналу 1+1 Соломія Вітвіцька щоп’ятниці організовує виступи артистів в "Охматдиті". Знаменитість це робить задля того, аби пацієнти лікарні хоча б на годину змогли відволіктися, забули про хвороби й війну і разом заспівали пісень.
"Допомагає не лише спів. Людям, які постійно перебувають у закритому просторі на війні з хворобами, потрібне ще й спілкування. Я приїжджаю і зустрічаюся з уже такими рідними людьми, просто чекаю кожної п’ятниці, щоб приїхати та поспілкуватися з усіма: з медиками, батьками, з дітками", - розповіла Соломія Вітвіцька.
Ведучий програми "Твій день" Тимур Мірошниченко у перші дні війни їздив на власному авто тисячі кілометрів. Завдяки своїм численним підписникам знаходив необхідні речі і доставляв їх і ті місця, де вони були потрібними.
"Можна знайти будь-кого і будь-що дуже швидко", - наголосив Мірошниченко.
Ведучий "Сніданку з 1+1" та проєкту "Твій вечір" Євгор Гордєєв разом із сусідами в центрі Києва організував такий собі перевалочний пункт для людей, які жили у передмістях столиці і на собі відчули усю жахіття окупації.
"Було кілька людей, я зараз не перебільшую, які пішки прийшли з Бородянки. Вони йшли через обстріли, не знали, що відбувається, де відбувається, не було телефону. Вони не знають, де їхні рідні", - розповів Гордєєв.
Артисти студії Квартал 95 волонтерять ще від 2014 року. Нині Олександр Пікалов вступив до лав Національної гвардії. А гумористична передача "Чистоnews" перетворилася на "Байрактарnews". Попри усі жахи війни, кожен день приносить українцям і приводи для жартів.
"Коли чергова серія Чорнобаївки, черговий російський командир попадає на той світ, і один другому каже: "Ну що, відмучилися". І тут виходить Степ Бандера і каже: "Доброго вечора, ми з України!" – поділився Пікалов.
Як зізнаються гумористи, після спілкування з військовими у них теж піднімається настрій, бо ЗСУ навчилися жартувати не гірше від них.
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