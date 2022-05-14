"Вивчила команди українською та все розуміє": до Нацгвардії приєдналась вівчарка, яка служила у Росгвардії

"Вивчила команди українською та все розуміє": до Нацгвардії приєдналась вівчарка, яка служила у Росгвардії

В Україні на стороні Нацгвардії почала служити вівчарка, яка раніше була у Росгвардії.

Про це повідомили в пресслужбі МВС України.

Як зазначається, до українських військових в одному з районів Миколаївської області після розгрому російських окупантів потрапила вівчарка.

“Вівчарка служила у росгвардії, але після розгрому росіян в одному з районів Миколаївської області потрапила до Нацгвардії. За місяць вона вивчила команди українською та все розуміє”, - наголосили в пресслужбі МВС України.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було врятовано багато тварин. Деякі з них самі стали героями та символами відважності та незламності українського народу.

Фото: Facebook/Антон Геращенко

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