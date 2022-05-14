"Вивчила команди українською та все розуміє": до Нацгвардії приєдналась вівчарка, яка служила у Росгвардії

В Україні на стороні Нацгвардії почала служити вівчарка, яка раніше була у Росгвардії.
Про це повідомили в пресслужбі МВС України.
Як зазначається, до українських військових в одному з районів Миколаївської області після розгрому російських окупантів потрапила вівчарка.
“Вівчарка служила у росгвардії, але після розгрому росіян в одному з районів Миколаївської області потрапила до Нацгвардії. За місяць вона вивчила команди українською та все розуміє”, - наголосили в пресслужбі МВС України.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України було врятовано багато тварин. Деякі з них самі стали героями та символами відважності та незламності українського народу.
Читайте також:
- В Білорусі військові злочинці розміновують місцевість, де базувалися окупанти - Генштаб
- Ракетні удари по Львівщині: голова ОВА розповів про суму збитків, яку завдала Росія
- У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію у невизнаному Придністров'ї