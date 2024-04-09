Виведений із ладу на Балтиці корабель "Серпухов" Росія хотіла перекинути у Чорне море – ГУР

Для військових об’єктів на території РФ безпечних місць немає, наголосив представник ГУР Андрій Юсов.

Російський ракетний корабель "Серпухов", який був виведений із ладу на Балтиці, розглядався для перекидання в Чорне море через втрату частини Чорноморського флоту.

Про це заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє "Радіо Свобода".

"Враховуючи втрати Чорноморського флоту, такі сценарії компенсації розглядаються ворогом. Але перекидання суден досить ускладнене. Зрозуміло, що Туреччина не пропускає військові кораблі. Інші шляхи логістичні існують, але вони складні і довгі", – сказав він.

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За словами Юсова, те, що корабель вигорів, означає, що судно залишається на плаву, але сучасне обладнання технологічне виведене з ладу, пошкоджене, і для того, щоби відремонтувати судно, треба тривалий час.

Для військових об’єктів на території РФ безпечних місць немає, додав представник ГУР.

"У будь-якому випадку розширення фактично театру бойових дій для російських флотів – це добрі новини", – сказав Юсов.

Нагадаємо, ГУР підтвердило операцію у Балтійському морі 7 квітня. Внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов" – всередині корабля повністю знищені його засоби зв’язку та автоматизації.

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