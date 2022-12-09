Виведення російських військ та вступ України в НАТО будуть найкращими гарантіями безпеки в Європі — Волкер

Країни Заходу повинні думати, як отримати від Росії гарантії безпеки, бо вона загрожує всій Європі, а не шукати способи задовольнити вимоги Кремля.

Таку думку висловив колишній спецпредставник США з питань України посол Курт Волкер, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що всі розмови з Росією треба розпочинати з вимог вивести війська з українських територій, а після закінчення війни Україну потрібно прийняти в НАТО.

Волкер заявив, що був здивований заявою президента Франції Емануеля Макрона, який закликав розглянути гарантії безпеки для Росії, якщо російський диктатор Путін погодиться на переговори про закінчення війни в Україні.

Волкер висловив впевнення, що найкращими гарантіями безпеки в Європі буде прийняття України та Грузії у НАТО, побудова хорошої оборони та виконання Москвою підписаних нею міжнародних угод.

Він нагадав, що саме Росія напала на Україну і з цього потрібно виходити при проведенні будь-яких переговорів.

"Нам потрібна потужна оборона, щоб мати можливість стримувати російську агресію. А це означає, що наприкінці нинішньої війни ми маємо розглянути повноправне членство України, Грузії та інших країн у НАТО", – підкреслив експосол.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Держдепі відмовились уточнити, що вважатимуть повним виведенням російських військ з України.

Крім того, ми раніше інформували, що постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Рросійський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у проведенні переговорів, а хоче лише отримати час для того, щоб підтягнути сили та переозброїти свою армію для нового нападу на Україну.

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