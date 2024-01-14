Виведення з ладу 20 ракет за допомогою РЕБ: експерт про те, чи дійсно можна говорити про перелом

На думку військового експерта з Ізраїлю, поки зарано говорити про перелом у війні. Важливо, щоб такі дії були системними.

Під час ранкової атаки 13 січня понад 20 російських ракет не долетіли до цілей завдяки українським засобам радіоелектронної боротьби. В Інституті вивчення війни (ISW) уже заявили, що це може бути переломним моментом для українських можливостей РЕБ.

Чи так це насправді, пояснив "24 каналу" військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман.

"Треба підкреслити, що засоби РЕБ не можуть повністю ліквідувати всі системи наведення ракет, наприклад, якщо навіть вдається заглушити супутникову систему наведення, то ракета може йти по інших системах", – сказав Гендельман.

Він пояснив, що РЕБ, звісно, ускладнює орієнтування, але навіть якщо повітряна ціль збилася з курсу, то вона не зникає в повітрі, а кудись має упасти. Якщо це буде в житловій місцевості, то наслідки можуть бути трагічні. Користь у тому, що, можливо, повітряна ціль не досягне мети.

На думку військового експерта з Ізраїлю, поки зарано говорити про перелом у війні. За його словами, важливо, щоб такі дії були системними, тому що одноразове застосування ще ні про що не говорить.

"З одного разу жодних висновків зробити не можна, тож подивимося, як це діятиме під час наступних атак, які, найімовірніше, будуть. Навряд чи росіяни відразу ж припинять ракетні обстріли", – зазначив Давид Гендельман.