Вивели війська на більш вигідні позиції: у Міноборони РФ вперше прокоментували поразку у Лимані

У Росії вперше прокоментували втрату Лимана, що є важлим стратегічним місто для звільнення інших населених пунктів луганської та Донецької областей. Там заявили, що російське командування було змушене відвести свої війська на "більш вигідні позиції".

Про це йдеться у зведеннні російського оборонного відомства.

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"У зв'язку зі створенням загрози оточення союзні війська були відведені з населеного пункту Червоний Лиман на вигідніші рубежі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 1 жовтня, українська армія зайшла до Лимана Донецької області, за місто йдуть бої з окупантами. Тим часом російські окупанти, які ще можуть втекти, драпають із українського міста. Усі подробиці, що зараз відбувається на Лиманському напрямку, читайте ТУТ.

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