"Вивезіть тисячі тіл російських окупантів": Верещук звернулася до Червоного Хреста

Віцепрем'єр-міністерка України також закликала росіян припинити відправляти своїх солдатів на територію нашої держави.

Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук звернулася до Червоного Хреста з проханням вивезти тіла загиблих на українській території російських окупантів до Російської Федерації.

"Ми звертаємося до міжнародного Червоного Хреста. Ми просимо, щоб міжнародний Червоний Хрест допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації.

У Російській Федерації повинні знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі. Червоний Хрест, зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. Ми ще раз звертаємо до росіян: "Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі. Ще раз прошу. Перемога буде за нами. Слава Україні!", - сказала Верещук під час брифінгу.

Як повідомлялося, на трасі Київ-Житомир підірвали міст біля села Стоянка, що в Київській області. Таким чином вона підтвердила інформацію, яка з'явилася у Мережі, про зірваний міст на житомирській трасі. Тепер проїхати з Києва до Житомира не можливо.