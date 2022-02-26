"Вивезіть тисячі тіл російських окупантів": Верещук звернулася до Червоного Хреста

Віцепрем'єр-міністерка України також закликала росіян припинити відправляти своїх солдатів на територію нашої держави.
Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук звернулася до Червоного Хреста з проханням вивезти тіла загиблих на українській території російських окупантів до Російської Федерації.
"Ми звертаємося до міжнародного Червоного Хреста. Ми просимо, щоб міжнародний Червоний Хрест допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреба і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації.
У Російській Федерації повинні знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі. Червоний Хрест, зробіть все від вас залежне, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. Ми ще раз звертаємо до росіян: "Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі. Ще раз прошу. Перемога буде за нами. Слава Україні!", - сказала Верещук під час брифінгу.
Як повідомлялося, на трасі Київ-Житомир підірвали міст біля села Стоянка, що в Київській області. Таким чином вона підтвердила інформацію, яка з'явилася у Мережі, про зірваний міст на житомирській трасі. Тепер проїхати з Києва до Житомира не можливо.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.