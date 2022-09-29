Вивезли до курського СІЗО: з полону повернули 25-річну вчительку математики з Броварів

Під час повномасштабного вторгнення дівчина перебувала в рідному селі, росіяни вивезли її на територію РФ та звинувачували у розголошенні позицій російських військових.

З російського полону 29 вересня повернули шістьох українців – чотирьох морпіхів та двох цивільних. Серед них – молода вчителька із Броварів.

Йдеться про Вікторію Андрушу, мешканку села Старий Биків на Чернігівщині.

Про це повідомляє видання "Трибуна Бровари".

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Зазначається, що дівчина працювала вчителькою математики в Броварській ЗОШ №5. Під час повномасштабного вторгнення Вікторія перебувала в рідному селі. Росіяни вивезли її на територію РФ та звинувачували у розголошенні позицій російських військових.

25-го березня російські військові провели обшук у будинку її родини, стверджуючи, що ті, можливо, співпрацюють із ЗСУ. Окупанти викрали гроші, електроніку та коробки з домашніми речами, а також знайшли телефон учительки, в якому нібито були підтвердження її співпраці з українськими спецслужбами.

Через декілька днів після першого обшуку, росіяни ще раз приходили до будинку Андруші та забрали її матір, заявивши, що вона "погано виховала Вікторію". Додому вона змогла повернутися лише 31-го березня.

Фото: Трибуна Бровари

Як повідомляється, росіяни спочатку відвезли Вікторію до котельні сусіднього села Новий Биків, яку використовували як ізолятор. В імпровізованому ізоляторі жінку протримали три або чотири дні, а потім вивезли до СІЗО в Курській області Росії.

Нагадаємо, троє українських морпіхів повернулися на підконтрольну Україні територію.

Зазначимо, уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що Україна пропонує Росії великі обміни громадян, але РФ в одноосібному порядку приймає рішення, кого віддавати, а кого - ні.

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