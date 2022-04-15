Вивезли лише трьох людей: з Попасної через обстріл окупантів припинили евакуацію мирних мешканців

Вивезли лише трьох людей: з Попасної через обстріл окупантів припинили евакуацію мирних мешканців

У автівку, на якій рятували людей, влучили уламки снаряду.

З Попасної через потужний обстріл російських окупантів довелося припинити евакуацію мирних мешканців. Вивезти з міста вдалося лише трьох осіб – автівка виїхала на повністю спущених шинах.

Про це повідомив очільник Луганщини Сергій Гайдай 15 квітня, пише Луганська ОДА.

"Місто росіяни щільно обстрілювали із самого ранку. Тож, було вирішено автобус для евакуації залишити у сусідньому населеному пункті, де відносно безпечно, а попаснян підвозити туди на автомобілях. Але навіть таким чином вдалося зробити лише один рейс – врятувати трьох осіб. Після чергового потужного обстрілу уламки снарядів влучили у цей транспортний засіб. Автівці з пасажирами вдалося виїхати з-під ворожого вогню на повністю спущених шинах. На щастя, обійшлося без жертв, евакуйовані вже і іншому регіоні країни", – підкреслив Сергій Гайдай.

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За його словами, сьогодні з Луганщини вивезли 370 людей. Для тих хто залишився, завезено гуманітарну допомогу, яку поліцейські доставляють по бомбосховищам.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 51-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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