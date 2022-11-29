Вивісив на будинку прапор РФ: в Одесі на 15 років засудили зрадника України (фото)

Чоловік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік почав вести підривну діяльність в Одесі.

До 15 років позбавлення волі засуджено одесита, який був агентом Федеральної служби безпеки Росії, вивісив у місті прапор РФ та намагався викрасти людину.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що чоловік почав вести підривну діяльність в Одесі після повномасштабного вторгнення загарбників . Зокрема, 22 серпня 2022 року він розмістив на одному з житлових будинків Одеси прапор РФ із підписом: "Одесса – русский город". Фото з прапором він передав представникам держави-агресора для використання у пропагандистських матеріалах.

Також чоловік збирав і передавав окупантам інформацію про Збройні сили України та військові об’єкти в Одесі, дані щодо українських патріотів, вербував колишніх українських правоохоронців для підривної діяльності проти України.

"Зрадник не відмовлявся й від звичайної злочинної діяльності. Він з посібниками планував викрасти патріотично налаштованого підприємця Одеси, який займався волонтерською діяльністю. Для цього зловмисники облаштували підвал для тортур чоловіка, щоб той "погодився" віддати все своє майно та гроші. Кураторам з ФСБ вони розповідали, що хочуть зробити це, аби дестабілізувати ситуацію в місті, а також для того, щоб після захоплення Одеси військами агресора, обміняти українського патріота на російських полонених", - йдеться у повідомленні.

Суд призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Обвинувальний акт проти ще одного учасника угруповання, яке викрало підприємця, також направлено до суду за статтею викрадення людини за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146 КК України). Фігуранту може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Зрадники України

Від початку повномасштабної війни правоохоронні органи виявляють зрадників, які працюють на РФ та передають дані, зокрема, про розташування Збройних сил України.

Так, нещодавно СБУ відшукала жінку, яка під час ракетних обстрілів Львівщини вела відеострім у соцмережі.

28 листопада Служба безпеки України затримала на Донеччині двох російських агентів, які збирали розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, а також наводили ракети на школи у Слов’янську. Серед затриманих – вчитель фізики.

А у Херсоні правоохоронці затримали зрадників, які під час окупації міста приєдналися до російських окупантів та працювали в так званому “управлінні служби виконання покарань“.

Нещодавно СБУ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Запорізької області затримала чоловіка, який коригував ракетні удари Росії по критичній інфраструктурі регіону.

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