Вивозять авто, побутову техніку та продукти: росіяни мародерствують на захоплених територіях

Вивозять авто, побутову техніку та продукти: росіяни мародерствують на захоплених територіях

Окупанти вивозять награбоване в Росію.

Російські окупанти продовжують терор місцевого населення та мародерство на тимчасово захоплених територіях України. До РФ вони вивозять побутову техніку, автомобілі, продукти харчування та інші матеріальні засоби.

Про це 21 березня повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

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Також відзначаються непоодинокі випадки розміщення російськими окупантами особового складу, озброєння та техніки на об’єктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що підрозділи Повітряних сил ЗСУ за минулу добу знищили сім повітряних цілей ворога: літак, чотири безпілотники та дві крилаті ракети.

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