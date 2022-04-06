Виявилася прихильницею "руського міра": у Польщі з елітного готелю зі скандалом вигнали харків'янку

Виявилася прихильницею "руського міра": у Польщі з елітного готелю зі скандалом вигнали харків'янку

Харків'янці побажали слідувати "за російським кораблем".

Харків'янку, яка виявилася прихильницею "руського міра" вигнали з готелю Hilton в Польщі за проросійські погляди. Вона розповсюджувала брехню про нібито обстріл Харкова Збройними силами України.

Про це розповіла жінка, яка зі своїм чоловікам допомагала жительці Харкова, пише "УНІАН".

"Культура! Тому Європа не приймає, навіть Ізраїль не приймає. Ніхто вас ніде не прийме зі своїм "руськім міром". Ми допомагаємо людям порядним. Я вас заселила сюди! Мій чоловік возив вас за свій рахунок по консульствах. Ми вам допомагали, а ви весь тиждень використовували Польщу, єврейську організацію, пропагуючи "руській мір", що українські хлопці розстріляли Харків", - пояснила на камеру жінка, яка допомагала біженці.

Варто зазначити, що у відповідь, збираючи валізи, харків'янка ще й обматюкала людей, які їй допомагали у Польщі.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 42-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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