Виявили 8 млн грн, тепер шукають ухилянтів: подробиці резонансного затримання чиновниці міськради у Львові

У Львові затримали чиновницю міської ради, яка видавала військовозобов'язаним фальшиві довідки для виїзду за кордон.
Під час обшуків у неї та її спільників виявили 8 млн грн. СБУ тепер встановлює ухилянтів, які встигли скористатись послугами посадовиці.
Про це повідомили в СБУ.
Слідство встановило, що начальниця одного з райвідділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради разом зі спільниками-медиками організували видачу довідок про непридатність до військової служби. За свої послуги львівська чиновниця просила 1300 доларів.
Підозрювану затримали. Під час обшуків у помешканні жінки та її спільників СБУ виявила 8 млн грн.
"Чиновницю було затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
СБУ також встановила чоловіків, які скористались "послугами" чиновниці. Їх також покарають.
Нагадаємо, у Львівській міській раді у вівторок, 16 серпня, провели обшуки.
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