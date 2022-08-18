Виявили 8 млн грн, тепер шукають ухилянтів: подробиці резонансного затримання чиновниці міськради у Львові

У Львові затримали чиновницю міської ради, яка видавала військовозобов'язаним фальшиві довідки для виїзду за кордон.

Під час обшуків у неї та її спільників виявили 8 млн грн. СБУ тепер встановлює ухилянтів, які встигли скористатись послугами посадовиці.

Про це повідомили в СБУ.

Слідство встановило, що начальниця одного з райвідділів соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради разом зі спільниками-медиками організували видачу довідок про непридатність до військової служби. За свої послуги львівська чиновниця просила 1300 доларів.

Фото: СБУ

Підозрювану затримали. Під час обшуків у помешканні жінки та її спільників СБУ виявила 8 млн грн.

Фото: СБУ

"Чиновницю було затримано та повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

СБУ також встановила чоловіків, які скористались "послугами" чиновниці. Їх також покарають.

Фото: СБУ

Нагадаємо, у Львівській міській раді у вівторок, 16 серпня, провели обшуки.

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