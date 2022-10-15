Виявили мертвим на паркані будинку: у Росії загадково помер військовий комісар

У Росії виявили мертвим військового комісара Романа Малика.
Військового комісара Романа Малика виявили мертвим біля паркану будинку у місті Партизанськ Приморського краю (Росія).
Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.
Тіло чоловіка виявили біля паркану одного з приватних будинків. Одне з місцевих видань навіть повідомило, що тіло військового комісара було "на паркані".
Адміністрація міста повідомила лише, що Малик "трагічно пішов із життя" внаслідок зупинки серця.
Telegram-канал Amur Mash із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах стверджує, що поліція розглядає версії вбивства та самогубства Малика.
Роман Малик – учасник чеченських кампаній. Після цього чоловік працював у військкоматі, обіймаючи різні посади, включаючи керівні.
Загадкові смерті в Росії після початку війни
В Росії триває серія загадкових смертей високопосадовців та військових.
Так, нещодавно у Росії мертвим знайшли 46-річного депутата держдуми Миколу Петруніна. Петрунін був депутатом держдуми від партії "Єдина Росія". Також він обіймав посаду заступника голови комітету з енергетики.
У середу, 21 вересня, стало відомо про смерть колишнього ректора Московського авіаційного інституту Анатолія Геращенка внаслідок нещасного випадку. Повідомляється, що 72-річний Геращенко "впав із великої висоти, пролетівши кілька сходових прольотів". Медики, які прибули на місце інциденту, констатували смерть.
В Росії загадково помер головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін.
Також загадково загинув топ-менеджер корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики. За офіційною версією поліції, російський високопосадовець випав з катера на повному ходу.
Голова ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов випав із вікна Центральної клінічної лікарні в Москві та помер.
У Москві за нез'ясованих обставин помер керуючий директор "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова" Дмитро Конопльов. Це підприємство, яке розташоване в російському місті Тулі, займається розробкою систем озброєння, зокрема тут виготовлено ракетний комплекс “Панцир”, який зараз використовується на війні в Україні.
Наприкінці серпня у Москві знайшли застреленим генерал-майора ФСБ у відставці.
Читайте також:
- Велика чистка: російські чиновники та олігархи гинуть цілими сім'ями за дивних обставин
- У Росії мобілізований втік під час руху колони
- Випустив в голову автоматну чергу: загадково загинув ще один нацгвардієць з Дніпропетровської області