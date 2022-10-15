Виявили мертвим на паркані будинку: у Росії загадково помер військовий комісар

Військового комісара Романа Малика виявили мертвим біля паркану будинку у місті Партизанськ Приморського краю (Росія).

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

Тіло чоловіка виявили біля паркану одного з приватних будинків. Одне з місцевих видань навіть повідомило, що тіло військового комісара було "на паркані".

Адміністрація міста повідомила лише, що Малик "трагічно пішов із життя" внаслідок зупинки серця.

Telegram-канал Amur Mash із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах стверджує, що поліція розглядає версії вбивства та самогубства Малика.

Роман Малик – учасник чеченських кампаній. Після цього чоловік працював у військкоматі, обіймаючи різні посади, включаючи керівні.

Загадкові смерті в Росії після початку війни

В Росії триває серія загадкових смертей високопосадовців та військових.

Так, нещодавно у Росії мертвим знайшли 46-річного депутата держдуми Миколу Петруніна. Петрунін був депутатом держдуми від партії "Єдина Росія". Також він обіймав посаду заступника голови комітету з енергетики.

У середу, 21 вересня, стало відомо про смерть колишнього ректора Московського авіаційного інституту Анатолія Геращенка внаслідок нещасного випадку. Повідомляється, що 72-річний Геращенко "впав із великої висоти, пролетівши кілька сходових прольотів". Медики, які прибули на місце інциденту, констатували смерть.

В Росії загадково помер головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін.

Також загадково загинув топ-менеджер корпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики. За офіційною версією поліції, російський високопосадовець випав з катера на повному ходу.

Голова ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл" Равіль Маганов випав із вікна Центральної клінічної лікарні в Москві та помер.

У Москві за нез'ясованих обставин помер керуючий директор "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Аркадія Шипунова" Дмитро Конопльов. Це підприємство, яке розташоване в російському місті Тулі, займається розробкою систем озброєння, зокрема тут виготовлено ракетний комплекс “Панцир”, який зараз використовується на війні в Україні.

Наприкінці серпня у Москві знайшли застреленим генерал-майора ФСБ у відставці.

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