Виявили зброю та вибухівку: на Буковині лісничий переправляв чоловіків за кордон

Виявили зброю та вибухівку: на Буковині лісничий переправляв чоловіків за кордон

Чоловіка та трьох його спільників затримали.

У Чернівецькій області затримали злочинну групу, яка допомагала чоловікам тікати за кордон.

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Про це повідомили в Нацполіції України.

До її складу входило четверо громадян. Організував її діяльність чинний лісничий, який до того ж має зв’язки у кримінальних колах.

Зловмисники розміщували оголошення про надання послуг з вивезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон у месенджерах. За один "квиток" брали 4 500 доларів США.

У разі зацікавленості особі відправляли дату, час та координати місця зустрічі. Надалі водій перевозив "пасажирів" через державний кордон поза межами пунктів пропуску до країни ЄС.

"28 березня оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими поліції Чернівецької області та СБУ затримали одного з учасників угруповання та військовозобов’язаного чоловіка під час спроби перетину кордону. Під час огляду автомобіля поліцейські виявили зброю, гранати до підствольних гранатометів та РГН із запалом, мінний універсальний підривник та димові шашки. На місці працювала група вибухотехніків. Проводяться заходи щодо затримання інших учасників групи", - йдеться у повідомленні.

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