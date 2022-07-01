Виявити і знищити: на Миколаївщині армійці у полях вистежують ворожу техніку і просуваються до Херсонщини

Виявити і знищити: на Миколаївщині армійці у полях вистежують ворожу техніку і просуваються до Херсонщини

Панцерники окупантів нищать усе на своєму шляху - стріляють по оборонцях і по селах, де ще мешкають цивільні.

Старенькі, які бачили Другу світову, вже навіть не порівнюють цих воєн. Кажуть, що роблять рашисти - навіть нацисти не робили, йдеться в ТСН.

«Я бачила війну але такого не бачила. Нікуди не їду і нічого не боюся, сяду під річкою і сижу, нікуди не лізу», - каже 90-річна пані Софія.

Вона живе у селі просто на лінії фронту, у напівзруйнованому помешканні серед розбитих сусідських будинків і пустих вулиць. Не їде через сина з інвалідністю. Думала, що бачила все переживши Другу світову, але каже помилилась.

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«Німець прийшов, своє діло зробив і пішов, а це не знаю, що робиться», - каже жінка.

Окупанти як оскаженілі стирають з землі усі миколаївські села, куди дістає їхня артилерія, літаки або танки. «Тут, де ми приїздили, працюють танки дуже часто, виїздять часто парами, один відстрілюються, а другий прикриває і валять все, і машини, і будинки. Дрони вони використовують постійно і іноді і наші дрони, але ми маємо такого типу пушки, якими ми працюємо і забираємо ці дрони», - розказують військові.

Тож кожен удар наших Богів війни та танкістів мусить бути влучним. І щовечора щось горить у полях, як не склад боєприпасів окупантів, то техніка. Кожна підбита машина окупантів додає сил і впевненості нашим бійцям.

«В тебе є своя мотивація, ти знаєш за що ти тут, за що воюєш, за що стоїш. Ми живемо у вільній країні, будемо стояти до кінця», - кажуть воїни.

Часто 20-річні хлопці воюють на техніці вдвічі старшій за них. Проте на машину не нарікають, якщо справна - не підводить. Посадка за посадкою наші хлопці рухаються вперед. Панцерники і артилерія прикриває піхоту даючи їй можливість вгризатись в свою землю. Війна у полях - це війна машин і великих калібрів.

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