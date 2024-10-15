Виявлено зрадника, який під час боїв за Часів Яр коригував вогонь ворожої артилерії на свою бригаду (фото)

Контррозвідка Служби безпеки України затримала 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка забезпечує оборону на Краматорському напрямку. Хлопець коригував вогонь ворожої артилерії на свою бригаду.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ Дмитром Сороколєтовим. Згідно з матеріалами справи, зрадник передавав ворожому агенту дані про локації свого підрозділу БПЛА, який займався коригуванням вогню по російських військах, що атакували Часів Яр.

Російські загарбники планували використати цю інформацію для завдання ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву ворога до міста. Окрім того, агент намагався передати координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру.

Фото: Служба безпеки України

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Служба безпеки України завчасно викрила зрадника, завдяки чому вдалося запобігти ворожим ударам по локаціях українських військ. Після документування злочинних дій російського агента його затримали.

Згідно з даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Telegram-каналах, де підтримував війну Росії проти України. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник наразі перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала двох російських агентів, які дистанційно коригували ракетні удари по Україні, зокрема в Полтавській та Сумській областях.

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